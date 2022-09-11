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Чемпионат Европы по баскетболу — 2022: турнирная сетка, расписание матчей плей-офф

Чемпионат Европы по баскетболу — 2022: турнирная сетка, расписание матчей плей-офф
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По итогам первого дня плей-офф чемпионата Европы 2022 года по баскетболу определилась половина участников четвертьфинальных матчей. В следующий раунд соревнований пробились сборные Германии, Испании, Словении и Франции.

Турнирная таблица ЧЕ-2022 по баскетболу

Стадия 1/8 финала продолжится 11 сентября ещё четырьмя матчами.

«Чемпионат» представляет расписание и результаты матчей 1/8 финала Евробаскета-2022.

Евробаскет-2022. 1/8 финала. Расписание и результаты

ДатаВремя (мск)Матч
11.0913:00Украина — Польша
11.0915:45Финляндия — Хорватия
11.0919:00Сербия — Италия
11.0921:45Греция — Чехия

В четвертьфинале между собой сыграют следующие пары:

Германия— Греция/Чехия.
Испания— Финляндия/Хорватия.

Словения— Украина/Польша.
Франция — Сербия/Италия.

Матчи состоятся 13 и 14 сентября. В полуфиналах сойдутся соседние пары (16 сентября). Финал и матч за третье место пройдут 18 сентября.

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