Чемпионат Европы по баскетболу — 2022: турнирная сетка, расписание матчей плей-офф

По итогам первого дня плей-офф чемпионата Европы 2022 года по баскетболу определилась половина участников четвертьфинальных матчей. В следующий раунд соревнований пробились сборные Германии, Испании, Словении и Франции.

Стадия 1/8 финала продолжится 11 сентября ещё четырьмя матчами.



«Чемпионат» представляет расписание и результаты матчей 1/8 финала Евробаскета-2022.



Евробаскет-2022. 1/8 финала. Расписание и результаты

Дата Время (мск) Матч 11.09 13:00 Украина — Польша 11.09 15:45 Финляндия — Хорватия 11.09 19:00 Сербия — Италия 11.09 21:45 Греция — Чехия

В четвертьфинале между собой сыграют следующие пары:



Германия— Греция/Чехия.

Испания— Финляндия/Хорватия.



Словения— Украина/Польша.

Франция — Сербия/Италия.

Матчи состоятся 13 и 14 сентября. В полуфиналах сойдутся соседние пары (16 сентября). Финал и матч за третье место пройдут 18 сентября.

