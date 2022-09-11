Чемпионат Европы по баскетболу — 2022: турнирная сетка, расписание матчей плей-офф
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По итогам первого дня плей-офф чемпионата Европы 2022 года по баскетболу определилась половина участников четвертьфинальных матчей. В следующий раунд соревнований пробились сборные Германии, Испании, Словении и Франции.
Стадия 1/8 финала продолжится 11 сентября ещё четырьмя матчами.
«Чемпионат» представляет расписание и результаты матчей 1/8 финала Евробаскета-2022.
Евробаскет-2022. 1/8 финала. Расписание и результаты
|Дата
|Время (мск)
|Матч
|11.09
|13:00
|Украина — Польша
|11.09
|15:45
|Финляндия — Хорватия
|11.09
|19:00
|Сербия — Италия
|11.09
|21:45
|Греция — Чехия
В четвертьфинале между собой сыграют следующие пары:
Германия— Греция/Чехия.
Испания— Финляндия/Хорватия.
Словения— Украина/Польша.
Франция — Сербия/Италия.
Матчи состоятся 13 и 14 сентября. В полуфиналах сойдутся соседние пары (16 сентября). Финал и матч за третье место пройдут 18 сентября.
Комментарии
- 11 сентября 2022
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- 10 сентября 2022
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