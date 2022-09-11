Лидер сборной Испании Браун: в УНИКСе ощутил, что такое сплочённый коллектив

Защитник сборной Испании Лоренцо Браун рассказал об атмосфере в команде на Евробаскете-2022 и сравнил её с той, что была в УНИКСе по ходу минувшего сезона.
Лоренцо Браун покинул УНИКС по окончании сезона-2021/2022 и перебрался в «Маккаби» из Тель-Авива.
«Я благодарен партнёрам по команде, которые постоянно подбадривали меня и говорили не останавливаться. Здорово, что меня так поддержали. В прошлом сезоне, выступая за УНИКС, я ощутил, что такое сплочённый коллектив. В сборной Испании чувствую то же самое, хоть и пришёл сюда недавно. Меня приняли как своего, хотя я обычный американец, а эти ребята говорят по-испански. И мне плевать, что говорят люди вокруг», — приводит слова Брауна Basket News.
В матче 1/8 финала Евробаскета-2022 с Литвой Лоренцо Браун набрал 28 очков и помог Испании пробиться в четвертьфинал турнира.
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