Тренер сборной Черногории: все спорные моменты трактовались в пользу Германии

Главный тренер сборной Черногории Бошко Радович прокомментировал поражение своей команды в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022, указав на спорную работу арбитров, обслуживающих матч.

«Было много странных решений. Все спорные моменты трактовались в пользу Германии и ни одного в нашу сторону. Но я бы не стал винить судей в поражении. Мы сами виноваты, что плохо сыграли в начале матча», — приводит слова Радовича Vijesti.

Напомним, в матче 1/8 финала черногорцы уступили сборной Германии. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась со счётом 85:79 в пользу немецких баскетболистов. В четвертьфинале Германия сыграет с победителем пары Греция — Чехия.

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