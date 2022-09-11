Сборные Бразилии и Аргентины сыграют в финале чемпионата Америки — 2022

Определись участники финального матча чемпионата Америки 2022 года. В решающем матче сыграют национальные команды Аргентины и Бразилии, которая является хозяйкой турнира.



Сборная Аргентины в полуфинальной игре справилась со сборной США — 82:73, а в предыдущей стадии плей-офф уверенно переиграла Венесуэлу со счётом 76:53. В обоих матчах лидер аргентинцев Габриэль Дек стал самым результативным игроком команды, набрав 30 и 12 очков, соответственно.



Бразилия в полуфинале переиграла Канаду со счётом 86:76, а на стадии 1/4 финала одержала победу над Доминиканской республикой — 80:68.



Матч Бразилии и Аргентины состоится в ночь на 13 сентября. В игре за третье место сойдутся национальные команды США и Канады.

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