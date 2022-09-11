Радончич: чувствовал, что судьи не позволят Черногории отобрать победу у Германии

Игрок сборной Черногории по баскетболу Дино Радончич прокомментировал поражение команды в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022, указав на спорную работу арбитров, обслуживавших матч.
«Мы сожалеем о поражении, но есть и позитивные моменты, потому что мы увидели, что можем играть на равных с Германией. Ребята проделали отличную работу во второй половине, мы были близки.
Горжусь партнёрами по команде, мы много страдали… Это началось ещё в матче с Турцией, а сегодня я почувствовал, что судьи не позволят нам отобрать победу у Германии. Было предвзятое судейство в отношении нас, а на их моменты даже не обращали внимания», — приводит слова Радончича Vijesti.
Напомним, в матче 1/8 финала черногорцы уступили сборной Германии. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась со счётом 85:79 в пользу немецких баскетболистов. В четвертьфинале Германия сыграет с победителем пары Греция — Чехия.
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