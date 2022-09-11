«Магия Луки в действии». Сборная Бельгии не смогла остановить Дончича даже с помощью фола

Международная федерация баскетбола (FIBA) на своём YouTube-канале выложила видео с игрой лидера сборной Словении Луки Дончича в матче плей-офф чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Бельгии.
Сначала Лука забрасывает мяч в корзину в падении после фола бельгийца. А в следующем видео Дончич отдаёт результативную передачу партнёру под кольцо.
Дончич попадает в кольцо в падении:
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
Чудо-пас Луки Дончича под кольцо:
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
Сборная Словении обыграла национальную команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2022 года со счётом 88:72. В четвертьфинале турнира словенцы сыграют с победителем матча Украина — Польша, который состоится сегодня, 11 сентября.
- 11 сентября 2022
-
20:24
-
19:18
-
19:00
-
18:42
-
18:35
-
17:55
-
17:36
-
17:36
-
16:50
-
16:30
-
16:28
-
16:13
-
15:15
-
15:06
-
15:00
-
14:50
-
14:36
-
14:23
-
13:43
-
11:58
-
11:15
-
10:59
-
10:53
-
10:29
-
10:24
-
10:08
-
09:55
-
07:00
-
00:46
-
00:42
-
00:07
-
00:02
- 10 сентября 2022
-
22:55
-
22:53
-
22:28