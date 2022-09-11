«Магия Луки в действии». Сборная Бельгии не смогла остановить Дончича даже с помощью фола

Международная федерация баскетбола (FIBA) на своём YouTube-канале выложила видео с игрой лидера сборной Словении Луки Дончича в матче плей-офф чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Бельгии.



Сначала Лука забрасывает мяч в корзину в падении после фола бельгийца. А в следующем видео Дончич отдаёт результативную передачу партнёру под кольцо.

Дончич попадает в кольцо в падении:

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

Чудо-пас Луки Дончича под кольцо:

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

Сборная Словении обыграла национальную команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2022 года со счётом 88:72. В четвертьфинале турнира словенцы сыграют с победителем матча Украина — Польша, который состоится сегодня, 11 сентября.