Наставник Сербии призвал журналистов не распространять оптимизм перед игрой с Италией

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Светислав Пешич обратился к журналистам в преддверии матча с Италией в рамках 1/8 финала Евробаскета-2022. Наставник попросил прессу не распространять «ложный оптимизм» вокруг этой встречи, так как не считает итальянскую сборную проходным соперником.

«Успокойтесь, не распространяйте ложный оптимизм. Речь идёт о такой экстраординарной команде, как Италия. Я уже говорил в начале подготовки, что это чемпионат Европы, и в матчах на выбывание всё возможно.

Несмотря на это, я думаю, что на данный момент мы лучше и должны показать это. Пока мы думаем только об этой игре. Вы видели, сколько сюрпризов было на чемпионате Европы, когда побеждали аутсайдеры», — приводит слова Пешича Novosti.rc.

Напомним, матч Сербия — Италия состоится сегодня, 11 сентября, в 19:00 мск.