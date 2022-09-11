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Джалин Смит: до вызова в сборную Хорватии я даже не знал, где находится эта страна

Джалин Смит: до вызова в сборную Хорватии я даже не знал, где находится эта страна
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Натурализованный американец Джалин Смит, выступающий на чемпионате Европы 2022 года за сборную Хорватии, признался, что раньше не знал, где находится эта страна.

«В чём заключался мотив моего решения? Если страна хочет, чтобы вы выступали за её национальную сборную, то почему бы игроку не воспользоваться такой возможностью? Я не знал, где находится Хорватия. Когда я прибыл в расположение команды, это был первый раз, когда я посетил эту страну», — приводит слова Смита Sportske Novosti.

Сборная Хорватии заняла на Евробаскете-2022 третье место в группе C, уступив первые две строчки национальным командам Греции и Украины.

В плей-офф турнира Хорватия сыграют со сборной Финляндии. В случае прохода дальше их ждёт встреча с национальной командой Испании.

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