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Главный тренер сборной Испании: всё это похоже на сказку и мы не хотим её заканчивать

Главный тренер сборной Испании: всё это похоже на сказку и мы не хотим её заканчивать
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Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло поделился эмоциями после выхода команды в четвертьфинал чемпионата Европы 2022 года.

В матче 1/8 финала Евробаскета-2022 Испания переиграла Литву в овертайме со счётом 102:94 и в четвертьфинале сыграет с победителем матча Финляндия — Хорватия.

«Мало кто мог предположить, что мы окажемся в четвертьфинале, но мы это заслужили. Всё это похоже на сказку, и мы не хотим её заканчивать. Сделаем всё, чтобы пройти ещё дальше.

В нынешнем составе есть девять человек, для которых это первый Евробаскет, но, тем не менее, они выстояли и смогли одержать невероятную победу в овертайме. Итак, мы выиграли у одного из фаворитов и теперь мы в четвертьфинале. Почему бы не сделать ещё один шаг?», — приводит слова Скариоло испанское издание Marca.

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