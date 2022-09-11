Святослав Михайлюк: Украина сделала больше, чем от неё ожидали

Один из лидеров сборной Украины Святослав Михайлюк прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Польши.



«Мы хорошо начали игру, но потом не реализовали множество бросков, стали допускать много ошибок. Вторую половину начали очень медленно, упустили в итоге контроль над игрой. В первой половине мы играли хорошо, я не знаю,, что с нами произошло в концовке. Это, конечно, тяжело, но имеем то, что имеем. Я думаю, сборная Украины сделала больше, чем от неё ожидали перед турниром», — приводит слова Михайлюка после матча пресс-служба ФИБА.



Сборная Польши одержала над украинцами победу со счётом 94:86 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы 2022 года, где сыграет с национальной командой Словении.

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