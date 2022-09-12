Тренер сборной Чехии заявил о предвзятом судействе после поражения от Греции

Главный тренер сборной Чехии по баскетболу Ронен Гинзбург высказался по поводу судейства в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Греции (88:94). Чешский специалист получил технический фол за споры с арбитрами и был на грани удаления.

«Они исполнили 29 штрафных бросков, в то время как мы всего девять. Иногда они слишком уважают больших звёзд. Я думаю, что арбитры получили указание от своего начальника давать больше технических фолов тренерам, потому что они могут потерять контроль над турниром. Они беспокоятся о том, как это будет продолжаться в следующих раундах», — приводит слова Гинзбурга idnes.cz.

В четвертьфинале подопечные Димитриса Итудиса встретятся с командой Германии, которая позавчера оказалась сильнее Черногории — 85:79. Игра состоится 13 сентября, начало – в 19:00 мск.