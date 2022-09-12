Центровой сборной Чехии: мы видим, что к звёздам на Евробаскете особое отношение
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Центровой национальной команды Чехии Ондржей Балвин высказался по поводу работы судей на чемпионате Европы — 2022.
«Мы не единственные на турнире, кто заметил, что некоторые игроки просто получают особое обращение. Были спорные ситуации, с которыми мы не согласны, но это часть баскетбола», — приводит слова Балвина idnes.cz.
Напомним, вчера, 11 сентября, в Берлине (Германия) на «Мерседес-Бенц Арене» состоялся заключительный матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Греции в упорной борьбе оказалась сильнее национальной команды Чехии (94:88).
Ранее главный тренер сборной Чехии по баскетболу Ронен Гинзбург высказался по поводу судейства в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Греции.
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