Центровой сборной Чехии: мы видим, что к звёздам на Евробаскете особое отношение

Центровой национальной команды Чехии Ондржей Балвин высказался по поводу работы судей на чемпионате Европы — 2022.

«Мы не единственные на турнире, кто заметил, что некоторые игроки просто получают особое обращение. Были спорные ситуации, с которыми мы не согласны, но это часть баскетбола», — приводит слова Балвина idnes.cz.

Напомним, вчера, 11 сентября, в Берлине (Германия) на «Мерседес-Бенц Арене» состоялся заключительный матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Греции в упорной борьбе оказалась сильнее национальной команды Чехии (94:88).

Ранее главный тренер сборной Чехии по баскетболу Ронен Гинзбург высказался по поводу судейства в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Греции.