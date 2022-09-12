Гомельский объяснил, за счёт чего сборная Италии обыграла Сербию в 1/8 финала Евробаскета

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу матча 1/8 финала Евробаскета-2022 между сборными Италии и Сербии (94:88).



«Очень многие аналитики, оценивая состав сборной Италии, не смотрели вниз — кто тренирует. Джанмарко Поццекко — молодой и очень перспективный тренер: не очень опытный, но как и у игрока, как и у тренера у него есть фантастическая черта — он очень сильнейший мотиватор. Италия показала это с Сербией. Особенно когда даже ветераны, вышедшие на третью четверть, бросались на каждый мяч, как грудью на амбразуру.



Италия в каждой линии имеет высококвалифицированных игроков. Нет, не звёзд. Там есть Мелли и Датоме — они были звёздами европейской величины, поэтому поиграли некоторое время в НБА. Сейчас они на сходе, однако мастерство осталось при них.



Поццекко поставил очень хороший транзишен. Италия быстро и качественно переходит от защиты к нападению — перед началом турнира я этого не знал. Я просто оценил то, что в каждой линии есть мастера, что они и показали в матче с Сербией.



Сербия мотивацию не проявила. Пешич — опытный, давно всё доказавший тренер. Однако как мотиватор он не сильный. Италия выиграла у Сербии не потому что была в данном матче сильнее, а потому что больше хотела победить. Я считаю это тренерской победой тренера Поццекко», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.