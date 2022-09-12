Гомельский рассказал, кого будет поддерживать на Евробаскете-2022 после вылета Сербии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, что после вылета сборной Сербии с чемпионата Европы по баскетболу — 2022 будет поддерживать национальную команду Италии.

«Не думаю, что Италия пройдёт четвертьфинал. Кроме того, что мотивация высокая, нужно ещё восстанавливаться. Возраст некоторых игроков Италии подсказывает мне, что полноценно восстановиться они вряд ли успеют к четвертьфинальному матчу. Думаю, Италия на четвертьфинале остановится. Поскольку они выбили сербов, за которых я болел, теперь я болею за итальянцев», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Гомельский высказался по поводу матча 1/8 финала Евробаскета-2022 между сборными Италии и Сербии (94:88).