Сборная Сербии вернулась с Евробаскета без тренера. Ему не хватило места в самолёте
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Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич попал в курьёзную ситуацию после вылета команды с мужского чемпионата Европы по баскетболу. Специалисту не нашлось места в самолёте, сообщает издание Novosti.rs.
Напомним, вчера, 11 сентября, сборная Сербии сенсационно уступила команде Италии в матче 1/8 финала (86:94), который состоялся в Берлине (Германия).
Пешич вместе с командой должен был приземлиться в аэропорту Белграда в первой половине дня, однако его на борту не оказалось. Позже стало известно, что специалисту не хватило места в самолёте. Он отправился на родину следующим рейсом.
Ранее в интервью Пешич объяснил поражение в матче с Италией, высоко оценив игру соперников и назвав основные ошибки.
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