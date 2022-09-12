Сборная Сербии вернулась с Евробаскета без тренера. Ему не хватило места в самолёте

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич попал в курьёзную ситуацию после вылета команды с мужского чемпионата Европы по баскетболу. Специалисту не нашлось места в самолёте, сообщает издание Novosti.rs.

Напомним, вчера, 11 сентября, сборная Сербии сенсационно уступила команде Италии в матче 1/8 финала (86:94), который состоялся в Берлине (Германия).

Пешич вместе с командой должен был приземлиться в аэропорту Белграда в первой половине дня, однако его на борту не оказалось. Позже стало известно, что специалисту не хватило места в самолёте. Он отправился на родину следующим рейсом.

Ранее в интервью Пешич объяснил поражение в матче с Италией, высоко оценив игру соперников и назвав основные ошибки.