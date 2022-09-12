Тренер Италии дал игрокам свою кредитную карту, чтобы они отметили победу над Сербией

Главный тренер сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко рассказал о забавном эпизоде, произошедшем между ним и игроками после сенсационной победы (94:86) в матче 1/8 финала мужского чемпионата Европы с командой Сербии, который состоялся вчера, 11 сентября, в Берлине (Германия).

Поццекко дал баскетболистам свою кредитную карту, чтобы они отметили победу, однако те напомнили про случай трёхлетней давности, когда он назвал им неправильный ПИН-код.

«После такой победы мне пришлось отдать ребятам свою кредитку. Я сказал им делать всё, что они захотят, чтобы отпраздновать. Однако они сказали, чтобы на этот раз я не называл им неправильный ПИН-код», – приводит слова специалиста издание La Gazzetta dello Sport.