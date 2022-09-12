Тренер сборной Италии обнимал и целовал сербов после победы над ними. Фото

Главный тренер сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко посетил раздевалку сборной Сербии после победы над этой командой в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2022.
Специалист обнимал и целовал игроков проигравшей команды, радуясь выходу итальянцев в четвертьфинал европейского первенства.
В целом Поццекко после матча совершенно не сдерживал эмоций — после матча он упал на колени, прокричав что-то на итальянском, а в подтрибунном помещении встретил лидера сборной Греции Янниса Адетокунбо и прыгнул ему на руки, чтобы обнять.
Напомним, итальянцы одержали победу со счётом 94:86.
В четвертьфинале итальянская сборная встретится с командой Франции, которая 10 сентября в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.
- 12 сентября 2022
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