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Тренер сборной Италии обнимал и целовал сербов после победы над ними. Фото

Тренер сборной Италии обнимал и целовал сербов после победы над ними. Фото
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Главный тренер сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко посетил раздевалку сборной Сербии после победы над этой командой в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2022.

Специалист обнимал и целовал игроков проигравшей команды, радуясь выходу итальянцев в четвертьфинал европейского первенства.

В целом Поццекко после матча совершенно не сдерживал эмоций — после матча он упал на колени, прокричав что-то на итальянском, а в подтрибунном помещении встретил лидера сборной Греции Янниса Адетокунбо и прыгнул ему на руки, чтобы обнять.

Напомним, итальянцы одержали победу со счётом 94:86.

В четвертьфинале итальянская сборная встретится с командой Франции, которая 10 сентября в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.

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