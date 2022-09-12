Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон забросил 22 трёхочковых подряд на тренировке. Видео с тренировки Томпсона было опубликовано в социальных сетях.

Примечательно, что ранее Томпсон раскритиковал свой рейтинг трёхочковых бросков в игре NBA 2K23, назвав игру «отстоем». Возглавил этот рейтинг партнёр Томпсона по команде Стефен Карри (99). У Томпсона в игре этот показатель равен 88 баллам.



Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В составе победителей в шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным стал звёздный защитник Стефен Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.