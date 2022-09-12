Лука Дончич пропустил тренировку сборной Словении

Лидер сборной Словении Лука Дончич пропустил тренировку национальной команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы по баскетболу 2022 года, сообщает BasketNews. Дончич был замечен сидящим на скамейке запасных, а на его лодыжке был прикреплён ледяной компресс.



Ранее Дончич установил историческое достижение в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу с командой Бельгии. Лука стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 35 очков, оформив пять подборов и отдав пять результативных передач.



23-летний баскетболист стал первым игроком Евробаскета за последние 30 лет, набравшим более 30 очков в трёх играх подряд.



Напомним, в четвертьфинале Евробаскета сборная Словении встретится со сборной Польши.