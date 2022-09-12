Лука Дончич пропустил тренировку сборной Словении
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Лидер сборной Словении Лука Дончич пропустил тренировку национальной команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы по баскетболу 2022 года, сообщает BasketNews. Дончич был замечен сидящим на скамейке запасных, а на его лодыжке был прикреплён ледяной компресс.
Ранее Дончич установил историческое достижение в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу с командой Бельгии. Лука стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 35 очков, оформив пять подборов и отдав пять результативных передач.
23-летний баскетболист стал первым игроком Евробаскета за последние 30 лет, набравшим более 30 очков в трёх играх подряд.
Напомним, в четвертьфинале Евробаскета сборная Словении встретится со сборной Польши.
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