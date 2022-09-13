Багатскис: сборная Украины должна была быть в четвертьфинале Евробаскета

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал о работе с игроками НБА в составе национальной команды Алексеем Ленем и Святославом Михайлюком, а также подвёл итоги турнира.



«Я недоволен результатом. Не хочу говорить, на каком месте мы должны быть, но у меня было впечатление, что мы добавляли в качестве с каждым матчем. При этом и в помине не было такого, что мы недооценили польскую сборную. Это хорошая команда, игроки которой представляют сильнейшие лиги. На каждый матч нужно выходить с желанием делать то же, что и до этого, но лучше. Я считаю, что мы точно могли сыграть лучшее.



Мне было приятно работать с ними, не было никаких проблем с коммуникацией или отношением к делу. Мы нашли общий язык как тренер с игроками. Конечно, времени не хватило для того, чтобы наладить взаимопонимание игроков. Плюс любому играющему мало игроку трудно найти игровой ритм. Это сказывается на качестве баскетбола. Конечно, они знают всех ребят, со многими играли, но много времени прошло. Вообще, у нас были очень хороший микроклимат и отношения в команде. Все работали по кайфу.



Во всех командах, где есть игроки НБА, сразу видно, какие отношения в коллективе, как тренер контролирует этих игроков. Я не могу сказать, что с этим были какие-то проблемы. К сожалению, сейчас они, как и все мы, очень расстроены. Мы все надеялись на лучшее, ведь мы сами дали повод надеяться, что может быть лучше, что мы пройдём в следующий раунд. Многие тренеры говорили мне не расстраиваться, ведь это баскетбол. Но это только оправдание. Да, мы играли хорошо, но мы должны были быть в четвертьфинале», — приводит слова Багатскиса Obozrevatel.