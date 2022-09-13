Флаги ДНР и Новороссии замечены на матче Евробаскета-2022

Флаги Донецкой Народной Республики (ДНР) и Новороссии были замечены на матче 1/8 финала мужского чемпионата Европы по баскетболу между командами Сербии и Италии, который состоялся в минувшее воскресенье, 11 сентября, в Берлине (Германия). Сообщается, что флаги на матч пронесли болельщики сборной Сербии.

Напомним, сборная Италии одержала сенсационную победу, обыграв сербов со счётом 94:86, и вышла в четвертьфинал соревнований, где встретится с командой Франции. Матч состоится завтра, 14 сентября, начало встречи – в 18:15 по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич объяснил неожиданное поражение в матче с Италией, высоко оценив игру соперников и обозначив основные ошибки.