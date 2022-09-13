Карл-Энтони Таунс: я один из самых талантливых игроков в истории НБА

Звёздный центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс прокомментировал переход Руди Гобера и высказался о своём уровне игры.



«Руди — один из лучших игроков оборонительного плана в истории НБА. У него есть награды, которые это демонстрируют.



Я – один из лучших атакующих и самых талантливых игроков в истории НБА. Таким образом, объединившись с ним, мы получим целый спектр талантов, которые можно правильно использовать», – приводит слова Таунса CBC Sports.



В минувшем сезоне «Миннесота Тимбервулвз» прошла «Лос-Анджелес Клипперс» в раунде плей-ин и сумела выйти в плей-офф НБА, но вылетела уже в первом круге от «Мемфис Гриззлиз» — 2-4. Карл-Энтони Таунс завершил сезон с показателями 24,6 очка за игру, 9,9 подбора и 3,6 передачи.

Новость по теме Карл-Энтони Таунс получит супермаксимальное продление контракта с «Миннесотой»