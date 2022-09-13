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Карл-Энтони Таунс: я один из самых талантливых игроков в истории НБА

Карл-Энтони Таунс: я один из самых талантливых игроков в истории НБА
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Звёздный центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс прокомментировал переход Руди Гобера и высказался о своём уровне игры.

«Руди — один из лучших игроков оборонительного плана в истории НБА. У него есть награды, которые это демонстрируют.

Я – один из лучших атакующих и самых талантливых игроков в истории НБА. Таким образом, объединившись с ним, мы получим целый спектр талантов, которые можно правильно использовать», – приводит слова Таунса CBC Sports.

В минувшем сезоне «Миннесота Тимбервулвз» прошла «Лос-Анджелес Клипперс» в раунде плей-ин и сумела выйти в плей-офф НБА, но вылетела уже в первом круге от «Мемфис Гриззлиз» — 2-4. Карл-Энтони Таунс завершил сезон с показателями 24,6 очка за игру, 9,9 подбора и 3,6 передачи.

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