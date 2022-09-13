Марко Списсу: праздновали победу над сербами с кредиткой тренера, но вели себя сдержанно

Разыгрывающий сборной Италии Марко Списсу подтвердил, что команда праздновала победу над сборной Сербии в 1/8 финала чемпионата Европы 2022 года с кредиткой главного тренера команды Джанмарко Поццекко.
Тренер после матча рассказал, что отдал карту игрокам, чтобы они могли отметить сенсационную победу.
«После матча с Сербией я вообще не спал из-за большого количества адреналина. Я и сейчас не могу поверить в то, что случилось. Да, мы действительно праздновали победу над сербами с кредиткой тренера, но вели себя сдержанно.
Сейчас предстоит игра с французами, мы намерены отомстить за поражение на Олимпиаде и верим в свою победу», — цитирует Списсу Sportando.
Матч между сборными Италии и Франции в рамках 1/4 финала Евробаскета-2022 состоится 14 сентября.
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