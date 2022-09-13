Баззер Микаэля Янтунена со своей половины площадки в четвертьфинале Евробаскета-2022

Форвард сборной Финляндии Микаэль Янтунен в конце первой четверти матча плей-офф чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Испании отметился шикарным баззером со своей половины площадки.



Янтунен получил мяч от партнёра за секунду до сирены и отправил его в кольцо испанцев, не дойдя до центра площадки.

Попадание Микаэля Янтунена со своей половины площадки одновременно с сиреной

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале FIBA.

Сборная Испании в четвертьфинале Евробаскета-2022 обыграла национальную команду Финляндии со счётом 100:90 и стала первым полуфиналистом турнира.



В матче за выход в финал испанцы сыграют с победителем матча Германия — Греция, который состоится сегодня, 13 сентября.