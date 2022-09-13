Греция сенсационно проиграла Германии в 1/4 финала Евробаскета-2022

В Берлине завершился четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Германии и Греции. Встреча завершилась сенсационной победой сборной Германии со счётом 107:96.



Звёздный форвард сборной Греции Яннис Адетокунбо набрал 31 очко и стал самым результативным игроком матча. Также на его счету семь подборов и восемь результативных передач. В составе победителей отличился Деннис Шрёдер, набравший 26 очков. В активе его партнёра по команде Андреаса Обста 19 очков.



Таким образом, сборная Германии вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2022, где сыграет со сборной Испании, которая ранее переиграла национальную команду Финляндии (100:90).

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