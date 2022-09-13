Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Греция сенсационно проиграла Германии в 1/4 финала Евробаскета-2022

Греция сенсационно проиграла Германии в 1/4 финала Евробаскета-2022
Комментарии

В Берлине завершился четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Германии и Греции. Встреча завершилась сенсационной победой сборной Германии со счётом 107:96.

Звёздный форвард сборной Греции Яннис Адетокунбо набрал 31 очко и стал самым результативным игроком матча. Также на его счету семь подборов и восемь результативных передач. В составе победителей отличился Деннис Шрёдер, набравший 26 очков. В активе его партнёра по команде Андреаса Обста 19 очков.

Таким образом, сборная Германии вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2022, где сыграет со сборной Испании, которая ранее переиграла национальную команду Финляндии (100:90).

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). 1/4 финала
13 сентября 2022, вторник. 21:30 МСК
Германия
Окончен
107 : 96
Греция
Германия: Шрёдер - 26, Вагнер - 19, Обст - 19, Тайс - 13, Тиман - 10, Фойгтман - 8, Уэйлер-Бэбб - 6, Гиффей - 3, Ло - 3, Вольфарт-Боттерман, Зенгфельдер, Холлац
Греция: Адетокунбо - 31, Ларенцакис - 18, Дорси - 13, Слукас - 8, Аграванис - 7, Папаниколау - 7, Папаяннис - 6, Адетокунбо - 4, Калатес - 2, Адетокунбо, Лунцис, Папапетру
Новость по теме
Янниса Адетокунбо удалили в матче 1/4 финала Евробаскета-2022 с Германией
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022