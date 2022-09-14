Видео: реакция Янниса Адетокунбо на удаление в матче с Германией
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Появилось видео со звездой сборной Греции и игроком команды НБА «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, где он покидает площадку после своего удаления в матче 1/4 финала чемпионата Европы с Германией.
Игрок неспешно зашёл в подтрибунное помещение, накрывшись полотенцем. Напомним, Адетокунбо был удалён после того, как ударил локтем в лицо игрока соперников Йоханнеса Тимана. Неспортивный фол стал вторым для баскетболиста по ходу встречи, и он был вынужден покинуть площадку.
Примечательно, что Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко, однако это не спасло его команду от поражения – сборная Германии победила со счётом 107:96. Греция же в четвёртый раз подряд не смогла пройти дальше 1/4 финала Евробаскета.
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