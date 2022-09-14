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ФИБА: кто превратил Германию в «Голден Стэйт»?

ФИБА: кто превратил Германию в «Голден Стэйт»?
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) отреагировала на сенсационную победу сборной Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Греции — 107:96.

«Кто превратил Германию в «Голден Стэйт»?» — отреагировали в социальных сетях ФИБА после матча.

Стоит отметить, что Германия успешно реализовала 17 дальних бросков. Самым результативным игроком в составе немцев стал Деннис Шрёдер, который набрал 26 очков и отметился восемью результативными передачами. Франц Вагнер и Андреас Обст набрали по 19 очков.

Греция в четвёртый раз подряд не сумела пройти дальше стадии 1/4 финала на Евробаскетах.

Германия в полуфинале сыграет со сборной Испании, которая в своём матче выиграла у Финляндии.

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