Стало известно, сможет ли Дончич сыграть с Польшей в четвертьфинале Евробаскета

Травма лидера сборной Словении Луки Дончича не помешает ему принять участие в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу, информирует Ekipa24.
После полуторачасовой тренировки, которая состоялась за сутки до игры Словения – Польша, у Дончича по-прежнему были болевые ощущения в правой лодыжке – он прикладывал лёд к месту повреждения, однако его участие в матче, согласно данным издания, не вызывает сомнений.
23-летний Лука Дончич повредил лодыжку в конце тренировки в воскресенье, 11 сентября, но главный тренер сборной Словении Александр Секулич сказал в общении с журналистами, что беспокоиться по этому поводу ему не приходится. А вот Зоран Драгич уже завершил турнир – он выбыл на шесть-восемь недель, травмировав мышцу бедра.
Четвертьфинал Словения – Польша состоится в среду, 14 сентября. Начало – в 21:30 мск. Сильнейший встретится в полуфинале с победителем противостояния Франция – Италия.
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