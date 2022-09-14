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Баскетболисты сборной Греции плачут после поражения в 1/4 финала Евробаскета. Видео

Баскетболисты сборной Греции плачут после поражения в 1/4 финала Евробаскета. Видео
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Сборная Греции не сумела обыграть национальную команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2022 года. Встреча завершилась сенсационной победой немцев со счётом 107:96.

После матча игроки не смогли сдержать эмоций и плакали от горечи поражения перед камерами:

Греция в четвёртый раз подряд не смогла пройти дальше стадии 1/4 финала. На Евробаскете в 2017 году греки уступили сборной России — 69:74.

В 2015 году национальную команду Греции остановила в четвертьфинале сборная Испании, выиграв со счётом 73:71. За два года до этого греки не пробились в плей-офф.

В первом полуфинале Евробаскета-2022 сборная Германии сыграет с испанцами. Участники второго полуфинального матча определятся 14 сентября в матчах Словения — Польша и Франция — Италия.

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