Баскетболисты сборной Греции плачут после поражения в 1/4 финала Евробаскета. Видео

Сборная Греции не сумела обыграть национальную команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2022 года. Встреча завершилась сенсационной победой немцев со счётом 107:96.
После матча игроки не смогли сдержать эмоций и плакали от горечи поражения перед камерами:
Греция в четвёртый раз подряд не смогла пройти дальше стадии 1/4 финала. На Евробаскете в 2017 году греки уступили сборной России — 69:74.
В 2015 году национальную команду Греции остановила в четвертьфинале сборная Испании, выиграв со счётом 73:71. За два года до этого греки не пробились в плей-офф.
В первом полуфинале Евробаскета-2022 сборная Германии сыграет с испанцами. Участники второго полуфинального матча определятся 14 сентября в матчах Словения — Польша и Франция — Италия.
- 14 сентября 2022
-
07:23
-
04:19
-
02:43
-
01:27
-
01:18
-
00:55
-
00:55
-
00:22
-
00:11
- 13 сентября 2022
-
23:55
-
23:39
-
23:28
-
22:35
-
21:48
-
21:11
-
20:33
-
20:07
-
19:39
-
19:34
-
18:47
-
17:53
-
17:18
-
16:42
-
15:50
-
14:06
-
12:59
-
11:36
-
11:19
-
11:10
-
10:59
-
10:22
-
09:14
-
05:42
-
00:55
-
00:38