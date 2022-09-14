«Меня считали сумасшедшим». Наставник Германии — о реакции людей на цель команды в ЧЕ-2022

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт, комментируя победу в матче с национальной командой Греции (107:96) в четвертьфинале Евробаскета-2022, признался, что многие люди не верили в успешное выступление команды на этом турнире.

«То, как игроки выступали при родных трибунах — невероятно для немецкого баскетбола. Люди понимают нашу игру. Они видят идентичность, а это то, к чему мы стремимся. Я ещё во время квалификации к ЧМ говорил, что наша цель — завоевать медаль на Евробаскете. Тогда люди смотрели на меня и думали, что я немного сумасшедший (смеётся). Но мы до сих пор к этому стремимся», — приводит слова Херберта пресс-служба ФИБА.

Сборная Германии за выход в финал Евробаскета сыграет 16 сентября со сборной Испании.

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