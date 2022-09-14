«Меня считали сумасшедшим». Наставник Германии — о реакции людей на цель команды в ЧЕ-2022

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт, комментируя победу в матче с национальной командой Греции (107:96) в четвертьфинале Евробаскета-2022, признался, что многие люди не верили в успешное выступление команды на этом турнире.
«То, как игроки выступали при родных трибунах — невероятно для немецкого баскетбола. Люди понимают нашу игру. Они видят идентичность, а это то, к чему мы стремимся. Я ещё во время квалификации к ЧМ говорил, что наша цель — завоевать медаль на Евробаскете. Тогда люди смотрели на меня и думали, что я немного сумасшедший (смеётся). Но мы до сих пор к этому стремимся», — приводит слова Херберта пресс-служба ФИБА.
Сборная Германии за выход в финал Евробаскета сыграет 16 сентября со сборной Испании.
Реакция Адетокунбо на удаление в матче с Германией:
- 14 сентября 2022
-
18:58
-
18:54
-
17:56
-
16:51
-
15:33
-
14:57
-
13:27
-
12:12
-
12:05
-
11:46
-
10:52
-
09:26
-
07:23
-
04:19
-
02:43
-
01:27
-
01:18
-
00:55
-
00:55
-
00:22
-
00:11
- 13 сентября 2022
-
23:55
-
23:39
-
23:28
-
22:35
-
21:48
-
21:11
-
20:33
-
20:07
-
19:39
-
19:34
-
18:47
-
17:53
-
17:18
-
16:42