АСВЕЛ выплатит бывшему главному тренеру € 481 тыс. за расторжение контракта

Французский клуб АСВЕЛ будет вынужден выплатить компенсацию тренеру Звездану Митровичу за досрочное расторжение контракта, сообщает BasketNews.



Суд удовлетворил просьбу Митровича о финансовой компенсации от клуба. Митрович был уволен из команды в мае 2020 года с формулировкой «за серьёзный проступок». Сообщалось, что основной причиной стало большое число технических фолов и удалений специалиста. После увольнения Митровича команду возглавил Ти Джей Паркер, брат владельца и президента клуба Тони Паркера.



Суд принял во внимание доводы сторон и постановил выплатить Митровичу € 481 тыс. У АСВЕЛа есть месяц, чтобы обжаловать результаты дела.



Прошлый сезон Митрович отработал в АСВЕЛе, откуда был уволен в декабре 2021 года.

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