Луиджи Датоме не сдержал слёз после поражения от Франции в 1/4 финала Евробаскета
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Форвард сборной Италии Луиджи Датоме не сдержал слёз во время пресс-конференции после поражения от национальной команды Франции в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу — 2022.
Напомним, сборная Франции одержала победу над Италией в матче 1/4 финала Евробаскета-2022. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом французских баскетболистов в овертайме со счётом 93:85. За выход в финал они поборются с победителем пары Словения — Польша. Ранее выход в полуфинал турнира оформили сборные Германии и Испании.
Луиджи Датоме в этой игре провёл на площадке 17 минут и набрал 12 очков, отдал одну результативную передачу и сделал два подбора.
Тренер сборной Италии на коленях празднует победу над Сербией:
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