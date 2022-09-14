Луиджи Датоме не сдержал слёз после поражения от Франции в 1/4 финала Евробаскета

Форвард сборной Италии Луиджи Датоме не сдержал слёз во время пресс-конференции после поражения от национальной команды Франции в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу — 2022.

Напомним, сборная Франции одержала победу над Италией в матче 1/4 финала Евробаскета-2022. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом французских баскетболистов в овертайме со счётом 93:85. За выход в финал они поборются с победителем пары Словения — Польша. Ранее выход в полуфинал турнира оформили сборные Германии и Испании.

Луиджи Датоме в этой игре провёл на площадке 17 минут и набрал 12 очков, отдал одну результативную передачу и сделал два подбора.

Новость по теме Дирк Новицки посетил матч Италия — Франция на Евробаскете-2022. Фото

Тренер сборной Италии на коленях празднует победу над Сербией: