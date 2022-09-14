Станислав Ерёмин объяснил причины провала Греции и Сербии на Евробаскете-2022

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин высказался о причинах вылета сборных Греции и Сербии на Евробаскете-2022.



«Серб Светислав Пешич — отличный специалист, но он не может дать команде то, во что она должна играть, не потому, что он плохой тренер, а потому что время забирает своё. С возрастом теряются энергетика и контакт с игроками, а они сегодня балованные, требующие к себе специального внимания. Такой авторитарный тренер не совсем нашёл контакт с командой, отсюда такой результат.



Что касается Греции, то Димитрис Итудис, он тоже замечательный тренер, но ведение игры — не самая сильная его сторона, и это сказалось на матче с Германией, нужно было вовремя найти ходы усиления игры, перестройки, а этого не получилось», — приводит слова Станислава Ерёмина Радио «Движение».



Напомним, Греция уступила Германии в четвертьфинале, а Сербия завершила выступления на турнире после поражения от Италии в 1/8 финала.