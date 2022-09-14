Игрок сборной Италии раскритиковал работу судей на Евробаскете-2022

Форвард сборной Италии Николо Мелли раскритиковал работу судей на чемпионате Европы по баскетболу — 2022.

«Я обычно не говорю о работе судей, но ФИБА должна что-то сделать. Я имею в виду не только матч Италия — Франция. На Евробаскете-2022 было слишком много явных и громких ошибок», — приводит слова Мелли известный инсайдер Маттео Андреани.

Напомним, сборная Франции одержала победу над Италией в матче 1/4 финала Евробаскета-2022. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом французских баскетболистов в овертайме со счётом 93:85. За выход в финал они поборются с победителем пары Словения — Польша.



Николо Мелли в этой игре набрал 10 очков и отдал семь результативных передач.

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