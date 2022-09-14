Поццекко встал на защиту Фонтеккио, промахнувшегося в концовке матча с французами

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко поддержал форварда национальной команды Симоне Фонтеккио после его нескольких промахов в решающий момент матча со сборной Франции. В концовке основного времени матча при счёте 77:75 в пользу итальянцев Фонтеккио промахнулся двумя штрафными, а после того, как французы сравняли счёт — не попал из-под кольца.
«Однажды Бранислав Прелевич сказал мне важную вещь. Я был расстроен после одной из игр, тогда я не попал многими бросками. Он спросил у меня, сколько бросков я смазал за свою жизнь. Я ответил, что не знаю, может быть, тысяч пять. Он ответил, что в этом наша жизнь.
Промахи не важны. Важно то, как вы играете и тренируетесь. Симоне любит баскетбол, он будет через месяц выступать в НБА. Он станет настоящим монстром, вот увидите. Такое может быть с каждым. Он не заслужил этого, но он не будет спать сегодня ночью. Однако через несколько дней вы поймёте, что он сделал. Он был лучшим игроком на Евробаскете однозначно», — приводит слова Поццекко BasketNews.
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