«От всего сердца и по самые яйца». Гобер — о камбэке в 1/4 финала с Италией
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Центровой сборной Франции по баскетболу Руди Гобер прокомментировал победу над Италией (93:85) в четвертьфинале Евробаскета-2022.
«Это большая победа. Мы поставили себя в довольно сложное положение в конце основного времени, уступая семь очков за две минуты до конца. Но знали, что у нас есть время, чтобы что-то поменять. Стали надёжнее действовать в обороне, у нас полетели мячи, и мы перевели игру в овертайм.
Там продолжили в том же духе. Понимаете, это идёт от сердца. Как сказал бы наш тренер, от всего сердца и по самые яйца (улыбается). Есть много людей, которые сдаются в таких ситуациях. У нас всё наоборот. Мы максимально собраны и можем улучшить игру», — приводит слова Гобера Le Figaro.
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