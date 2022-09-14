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Сборная Словении проиграла Польше и покинула Евробаскет, несмотря на дабл-дабл Дончича

Сборная Словении проиграла Польше и покинула Евробаскет, несмотря на дабл-дабл Дончича
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Сборная Польши одержала победу в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Словении. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом польских баскетболистов со счётом 90:87.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Матеуш Понитка, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 16 подборов и 10 результативных передач. По 16 очков на свой счёт записали Эй Джей Слотер и Михал Соколовски.

В составе сборной Словении 21 очко набрал Влатко Чанчар. 17 баллов на счету Горана Драгича. Лидер команды Лука Дончич провёл на паркете 34 минуты, набрав всего 14 очков, однако оформил дабл-дабл, добавив к этим баллам 11 подборов.

Сборная Польши оформила выход в полуфинал Евробаскета, где встретится со сборной Франции.

Ранее стала известна первая пара полуфиналистов турнира — сборные Германии и Испании.

Полуфиналы Евробаскета-2022 состоятся 16 сентября.

ЧЕ-2022 (м). 1/4 финала
14 сентября 2022, среда. 21:30 МСК
Словения
Окончен
87 : 90
Польша
Словения: Чанчар - 21, Горан Драгич - 17, Дончич - 14, Блажич - 13, Препелич - 9, Тоби - 8, Мурич - 5, Димец, Зоран Драгич, Николич, Рупник, Самар
Польша: Понитка - 26, Слотер - 16, Соколовски - 16, Зысковски - 14, Бальцеровски - 11, Цель - 4, Дзева - 3, Гарбач, Коленда, Михалак, Олейничак, Шенк
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