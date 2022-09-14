Сборная Словении проиграла Польше и покинула Евробаскет, несмотря на дабл-дабл Дончича

Сборная Польши одержала победу в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Словении. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом польских баскетболистов со счётом 90:87.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Матеуш Понитка, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 16 подборов и 10 результативных передач. По 16 очков на свой счёт записали Эй Джей Слотер и Михал Соколовски.



В составе сборной Словении 21 очко набрал Влатко Чанчар. 17 баллов на счету Горана Драгича. Лидер команды Лука Дончич провёл на паркете 34 минуты, набрав всего 14 очков, однако оформил дабл-дабл, добавив к этим баллам 11 подборов.



Сборная Польши оформила выход в полуфинал Евробаскета, где встретится со сборной Франции.



Ранее стала известна первая пара полуфиналистов турнира — сборные Германии и Испании.



Полуфиналы Евробаскета-2022 состоятся 16 сентября.