Дончич накричал на судей после поражения Словении в четвертьфинале Евробаскета. Фото
Поделиться
Лидер сборной Словении по баскетболу Лука Дончич накричал на судей по окончании четвертьфинального матча с национальной командой Польши в рамках чемпионата Европы — 2022.
После финальной сирены звёздный баскетболист грозно пошёл в сторону арбитров, попутно высказывая им недовольство. Дончич был уверен, что они должны были зафиксировать фол в концовке матча.
Встреча между Словенией и Польшей прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом польских баскетболистов со счётом 90:87. Лука Дончич сделал дабл-дабл, набрав 14 очков и совершив 11 подборов. Также в его активе семь результативных передач.
Сборная Польши оформила выход в полуфинал Евробаскета, где встретится со сборной Франции.
Новость по темеСборная Словении проиграла Польше и покинула Евробаскет, несмотря на дабл-дабл Дончича
Словенские баскетболисты поют в автобусе:
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
00:00
- 14 сентября 2022
-
23:47
-
23:45
-
23:31
-
23:29
-
22:54
-
22:52
-
21:22
-
21:12
-
21:06
-
20:24
-
20:17
-
20:06
-
18:58
-
18:54
-
17:56
-
16:51
-
15:33
-
14:57
-
13:27
-
12:12
-
12:05
-
11:46
-
10:52
-
09:26
-
07:23
-
04:19
-
02:43
-
01:27
-
01:18
-
00:55
-
00:55
-
00:22
-
00:11
- 13 сентября 2022
-
23:55
Партнерский контент