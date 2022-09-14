Дончич накричал на судей после поражения Словении в четвертьфинале Евробаскета. Фото

Лидер сборной Словении по баскетболу Лука Дончич накричал на судей по окончании четвертьфинального матча с национальной командой Польши в рамках чемпионата Европы — 2022.

После финальной сирены звёздный баскетболист грозно пошёл в сторону арбитров, попутно высказывая им недовольство. Дончич был уверен, что они должны были зафиксировать фол в концовке матча.

Встреча между Словенией и Польшей прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом польских баскетболистов со счётом 90:87. Лука Дончич сделал дабл-дабл, набрав 14 очков и совершив 11 подборов. Также в его активе семь результативных передач.

Сборная Польши оформила выход в полуфинал Евробаскета, где встретится со сборной Франции.

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