Определились полуфинальные пары Евробаскета-2022
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Стали известны все участники полуфиналов чемпионата Европы по баскетболу — 2022. Матчи этой стадии турнира состоятся 16 сентября.
На стадии четвертьфинала не обошлось без сенсаций — к таковым можно отнести поражение сборной Словении в матче с национальной командой Польши, а также проигрыш команды Греции немецкой национальной сборной.
В полуфинальной стадии турнира сыграют сборные Польши, Франции, Германии и Испании.
|Дата
|Время
|Матч
|16.09.2022
|18:15
|Польша — Франция
|16.09.2022
|21:30
|Германия — Испания
Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
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