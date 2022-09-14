Определились полуфинальные пары Евробаскета-2022

Стали известны все участники полуфиналов чемпионата Европы по баскетболу — 2022. Матчи этой стадии турнира состоятся 16 сентября.



На стадии четвертьфинала не обошлось без сенсаций — к таковым можно отнести поражение сборной Словении в матче с национальной командой Польши, а также проигрыш команды Греции немецкой национальной сборной.



В полуфинальной стадии турнира сыграют сборные Польши, Франции, Германии и Испании.

Дата Время Матч 16.09.2022 18:15 Польша — Франция 16.09.2022 21:30 Германия — Испания

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.