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Определились полуфинальные пары Евробаскета-2022

Определились полуфинальные пары Евробаскета-2022
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Стали известны все участники полуфиналов чемпионата Европы по баскетболу — 2022. Матчи этой стадии турнира состоятся 16 сентября.

На стадии четвертьфинала не обошлось без сенсаций — к таковым можно отнести поражение сборной Словении в матче с национальной командой Польши, а также проигрыш команды Греции немецкой национальной сборной.

В полуфинальной стадии турнира сыграют сборные Польши, Франции, Германии и Испании.

ДатаВремяМатч
16.09.202218:15Польша — Франция
16.09.202221:30Германия — Испания
Турнирная таблица ЧЕ-2022 по баскетболу

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

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