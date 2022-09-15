Евробаскет-2022 потерял третью суперзвезду НБА
Поделиться
Нынешний чемпионат Европы по баскетболу — 2022 лишился ещё одного звёздного участника соревнований.
Сборная Польши неожиданно победила (90:87) в матче 1/4 финала команду Словении, за которую выступал баскетболист команды НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич, оформивший в этой встрече дабл-дабл. На счету словенца 14 набранных очков, 11 подборов и семь результативных передач.
Напомним, ранее своё выступление на Евробаскете завершил игрок «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич – его команда уступила итальянцам в 1/8 финала. Также турнир покинула сборная Греции, в составе которой играл форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. В четвертьфинале греки не смогли переиграть сборную Германии.
Новость по темеДончич накричал на судей после поражения Словении в четвертьфинале Евробаскета. Фото
Словенские баскетболисты поют в автобусе:
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
00:59
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:00
- 14 сентября 2022
-
23:47
-
23:45
-
23:31
-
23:29
-
22:54
-
22:52
-
21:22
-
21:12
-
21:06
-
20:24
-
20:17
-
20:06
-
18:58
-
18:54
-
17:56
-
16:51
-
15:33
-
14:57
-
13:27
-
12:12
-
12:05
-
11:46
-
10:52
-
09:26
-
07:23
-
04:19
-
02:43
-
01:27
-
01:18
-
00:55
Партнерский контент