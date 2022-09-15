Евробаскет-2022 потерял третью суперзвезду НБА

Нынешний чемпионат Европы по баскетболу — 2022 лишился ещё одного звёздного участника соревнований.

Сборная Польши неожиданно победила (90:87) в матче 1/4 финала команду Словении, за которую выступал баскетболист команды НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич, оформивший в этой встрече дабл-дабл. На счету словенца 14 набранных очков, 11 подборов и семь результативных передач.

Напомним, ранее своё выступление на Евробаскете завершил игрок «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич – его команда уступила итальянцам в 1/8 финала. Также турнир покинула сборная Греции, в составе которой играл форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. В четвертьфинале греки не смогли переиграть сборную Германии.

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