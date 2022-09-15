Дончич: в третьей четверти мне потребовался укол

Лидер сборной Словении Лука Дончич высказался о своём выступлении в матче с национальной командой Польши (87:90). Дончич в этом матче провёл на паркете 34 минуты и 44 секунды, набрав всего 14 очков, однако оформил дабл-дабл, добавив к этим баллам 11 подборов.
«Я не был готов на сто процентов. Мне потребовался укол в третьей четверти, и я много наиграл здесь. Но сегодня я играл просто ужасно, я подвёл свою команду и свою страну, которая нас всех поддерживала. Это моя вина. Мне нужно проанализировать эту игру и сделать всё, чтобы стать лучше.
Я всегда буду выступать за сборную, когда могу физически и буду здоров. Стоит отдать должное Польше. Мы были фаворитами, но у Польши отличная команда, как и у Бельгии. Этот Евробаскет было потрясающе наблюдать, уровень был просто невероятным. Мне грустно, что мы не смогли пройти дальше, но этот турнир был особенным — здесь было много замечательных команд.
Понитка показал впечатляющую игру. Я пару раз играл против него, он классный игрок и отличный лидер. Думаю, у него типаж игрока НБА, но я не эксперт в этом», — приводит слова Дончича Eurohoops.
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