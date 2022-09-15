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Понитка прокомментировал трипл-дабл в матче со Словенией

Понитка прокомментировал трипл-дабл в матче со Словенией
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Польский баскетболист Матеуш Понитка прокомментировал свой трипл-дабл в матче со сборной Словении.

«Я всё ещё не могу осознать, что произошло, не чувствую этого. Завтра вы можете спрашивать насчёт моего трипл-дабла, потому что сейчас я всё ещё думаю об игре и пытаюсь понять, почему мы проигрывали 20 очков.

Но, конечно, я очень счастлив. Это в первый раз в моей жизни, я не думал, что оформлю трипл-дабл на Евробаскете. Но если есть возможность — ей нужно пользоваться. Завтра, думаю, я буду чувствовать себя ещё лучше», — приводит слова Понитки Eurohoops.

В 1/4 финала со сборной Словении (90:87) Понитка набрал 26 очков, сделал 16 подборов и отдал 10 результативных передач.

Ранее трипл-дабл в рамках Евробаскета удавалось оформить лишь двум игрокам (ФИБА начала вести подсчёт с 1995 года). В 1995 году хорват Тони Кукоч набрал 15 очков, сделал 12 подборов и 11 ассистов. А в 2017 году представитель Румынии Андрей Мандаке записал в актив 14 очков, 10 подборов и 11 передач.

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