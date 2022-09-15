Леброн — о ситуации с Сарвером: наша лига определенно ошиблась

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу отстранения владельца «Финикс Санз» и «Финикс Меркьюри» Роберта Сарвера от участия в делах обоих клубов.

Согласно расследованию, Сарвер был отстранён от участия в делах обоих клубов, а также оштрафован на $ 10 млн. Сообщалось, что Сарвер позволял себе расистские и сексистские высказывания.

«Уже несколько раз перечитал историю о ситуации с Сарвером. Скажу честно: наша лига определенно ошиблась. Мне не нужно объяснять, почему. Вы все прочитаете эти истории и решите для себя. Я говорил это раньше и скажу снова: в этой лиге нет места такому поведению. Я люблю эту лигу и глубоко уважаю наше руководство. Но это неправильно. Женоненавистничеству, сексизму и расизму нет места на любом рабочем месте. Неважно, являетесь ли вы владельцем команды или играете за нее. Лига выступает примером наших ценностей, но в данном случае это не так», — написал Леброн в своих социальных сетях.