Леброн — о ситуации с Сарвером: наша лига определенно ошиблась

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу отстранения владельца «Финикс Санз» и «Финикс Меркьюри» Роберта Сарвера от участия в делах обоих клубов.
Согласно расследованию, Сарвер был отстранён от участия в делах обоих клубов, а также оштрафован на $ 10 млн. Сообщалось, что Сарвер позволял себе расистские и сексистские высказывания.
«Уже несколько раз перечитал историю о ситуации с Сарвером. Скажу честно: наша лига определенно ошиблась. Мне не нужно объяснять, почему. Вы все прочитаете эти истории и решите для себя. Я говорил это раньше и скажу снова: в этой лиге нет места такому поведению. Я люблю эту лигу и глубоко уважаю наше руководство. Но это неправильно. Женоненавистничеству, сексизму и расизму нет места на любом рабочем месте. Неважно, являетесь ли вы владельцем команды или играете за нее. Лига выступает примером наших ценностей, но в данном случае это не так», — написал Леброн в своих социальных сетях.
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