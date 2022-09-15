Евробаскет-2022: расписание полуфинальных матчей, где смотреть

Завершились все четвертьфиналы чемпионата Европы 2022 года. По итогам вчерашнего игрового дня стали известны обе пары полуфиналов. Матчи этой стадии турнира состоятся 16 сентября.

На стадии четвертьфинала не обошлось без сенсаций — к таковым можно отнести поражение сборной Словении в матче с национальной командой Польши, а также проигрыш команды Греции немецкой национальной сборной.

«Чемпионат» представляет расписание матчей 1/2 финала Евробаскета-2022.

16 сентября.

Польша — Франция. 18:15.

Германия — Испания. 21:30.

В России оба матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра» в прямом эфире.

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.