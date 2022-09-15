Лука Дончич бросил бутылку после споров с судьями. Фото

Лидер сборной Словении Лука Дончич резко отреагировал на судейство четвертьфинального матча чемпионата Европы с национальной командой Польши.
Дончич за 3:02 до конца заключительной четверти получил пятый фол и был удалён с площадки, после чего вступил в споры с судьями. Дончич вернулся на скамейку и бросил бутылку.
Дончич бросил бутылку после споров с судьями
Сборная Словении, являющаяся действующим победителем Евробаскета, вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Польши со счётом 87:90.
На счету самого Дончича 14 набранных очков, 11 подборов и 7 результативных передач. После матча баскетболист признался, что ему пришлось делать укол по ходу третьей четверти, чтобы он мог продолжать играть.
Польша в полуфинале сыграет со сборной Франции, которая, в свою очередь, справилась в овертайме с итальянцами.
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