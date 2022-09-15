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Поццекко: Мелли на Евробаскете играл на уровне Адетокунбо, Йокича и Дончича

Поццекко: Мелли на Евробаскете играл на уровне Адетокунбо, Йокича и Дончича
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Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко отдал должное капитану своей команды Николо Мелли.

«На мой взгляд, Николо Мелли — сильнейший игрок в мире. Я говорил это и после игры с Сербией. У него высочайший баскетбольный IQ и не только потому, что он грамотно играет в защите. Николо всегда правильно понимает игру в атаке. На этом Евробаскете Мелли играл на уровне Янниса Адетокунбо, Луки Дончича и Николы Йокича», — приводит слова Поццекко Eurohoops.

Сборная Италии завершила выступления на чемпионате Европы в четвертьфинале, проиграв национальной команде Франции в овертайме со счётом 85:93.

На предыдущей стадии плей-офф Евробаскета итальянцы выбили из розыгрыша одного из фаворитов турнира — сборную Сербии (94:86).

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