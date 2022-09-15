Бывшая сотрудница «Финикса» считает решение НБА по делу Роберта Сарвера слишком мягким

Бывшая сотрудница «Финикс Санз» осталась разочарована наказанием, назначенным владельцу клуба Роберту Сарверу после расследования НБА.



Напомним, Сарвер был отстранён от клубной деятельности на год, а также оштрафован на $ 10 млн за расизм и женоненавистничество. Также функционер пройдёт курс на тему уважения и взаимоотношений с персоналом.



«Это слишком мягкое наказание, которое в очередной раз доказывает, что лига не выступает за разнообразие и равенство. Я благодарна за подтверждение того, что я сумасшедшая стерва, как мне было сказано ранее. Но я зла. Лига подвела, когда у неё была возможность отстоять свои ценности», — приводит слова сотрудницы на условиях анонимности журналист ESPN Бакстер Холмс.

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