Бывшая сотрудница «Финикса» считает решение НБА по делу Роберта Сарвера слишком мягким
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Бывшая сотрудница «Финикс Санз» осталась разочарована наказанием, назначенным владельцу клуба Роберту Сарверу после расследования НБА.
Напомним, Сарвер был отстранён от клубной деятельности на год, а также оштрафован на $ 10 млн за расизм и женоненавистничество. Также функционер пройдёт курс на тему уважения и взаимоотношений с персоналом.
«Это слишком мягкое наказание, которое в очередной раз доказывает, что лига не выступает за разнообразие и равенство. Я благодарна за подтверждение того, что я сумасшедшая стерва, как мне было сказано ранее. Но я зла. Лига подвела, когда у неё была возможность отстоять свои ценности», — приводит слова сотрудницы на условиях анонимности журналист ESPN Бакстер Холмс.
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