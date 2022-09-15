Главный тренер сборной Польши: яйца у моих игроков размером с арбуз

Главный тренер сборной Польши Игор Миличич после сенсационной победы над Словенией в рамках четвертьфинала чемпионата Европы 2022 года похвалил своих игроков за игру.
«Мы старались сделать всё, чтобы вывести словенцев из себя. Чем больше они плачут, тем сильнее заводятся наши игроки. Я снимаю шляпу перед ребятами за их стойкость. То, что сделала команда — невероятно. Мы всегда верим в победу, мы здесь как семья и наша сила в том, что коллектив уверен в том, что мы можем сделать невозможное. Таких команды в Европе больше нет. Яйца наших игроков размером с арбуз, а сердце размером с Луну. Это был наш триумф и мы счастливы», — цитирует Миличича Basket News.
Польша выиграла у Словении со счётом 90:87 и вышла в полуфинал, где встретится с национальной командой Франции. Матч пройдёт 16 сентября.
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