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Комиссионер НБА: я не могу отобрать «Финикс» у Сарвера

Комиссионер НБА: я не могу отобрать «Финикс» у Сарвера
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Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался об итогах расследования в отношении владельца «Финикс Санз» и «Финикс Меркьюри» Роберта Сарвера.

По итогам расследования Сарвер за расистские и сексистские высказывания был отстранён от деятельности обоих клубов на год, а также оштрафован на $ 10 млн. Тем не менее, некоторые сотрудники «Финикса» посчитали наказание слишком мягким.

«В лиге особые права и обязанности есть у тех, кто владеет клубом, а не у тех, кто является сотрудником клуба. Я не знаю, как рассчитать для сотрудника эквивалент штрафа в $ 10 млн и отстранения на год. Мы можем наложить санкции на владельцев, что в данном случае и было сделано, но я не могу отобрать у Роберта Сарвера команду», — приводит слова Сильвера Bleacher Report.

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