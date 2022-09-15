Гомельский считает недооценку сборной Польши причиной поражения Словении на Евробаскете

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал сенсационный вылет сборной Словении с Евробаскета-2022. Словенцы уступили Польше в 1/4 финала со счётом 87:90.
«Не люблю ругать тренеров, но в данном случае я не понял, чего хотел добиться тренер Словении Секулич. Насколько важны были для него эти замены, когда он подставлял Горана Драгича, который очень плохо сыграл. Я не очень понял, для чего нужно было брать тайм-аут в третьей четверти, когда ещё всё было хорошо. А потом тайм-аута не хватило. Я думаю, что ни сам Секулич, ни его команда не воспринимала поляков как серьёзных соперников. Недооценка соперника — это всегда очень плачевно. Что, собственно говоря, испытала на своей шкуре Словения», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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